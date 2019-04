Wij erkennen maar één legitieme koning en dat is Corry Konings. Bekend van o.a. tv, Hoeren Neuken Nooit Meer Werken en Huren Bumsen Nie Mehr Schuften, en nu dus eindelijk geëerd met haar eigen Corry Koningsdag! Heeft ze hard voor gewerkt, dus deze dag "vieren we op stand". En de lines van Brownie mogen er trouwens ook wezen! Grandioos nummertje, dus hier op Spotify of Deezer voor in de auto. Geniet ervan meid, wel verdiend, en dit is jouw dag! Nu denk jij misschien dat zo'n leven niet voor jou weggelegd is, omdat die kaarten jou nu eenmaal niet gegeven zijn, maar da's wellicht niet helemaal waar. Zagen we laatst ineens een glitch in the matrix voorbij komen: gratis kans maken op een van de 10.000 Cashbags, 'Rich Chick' voor de dames, 'Centenbaas' voor de heren. Kost niks, gewoon aanmelden en kijken of je wint! Want zelfs jij verdient het goede leven, en wie weet vier je Corry Koningsdag ook als de koning die je bent. Meer op Nederlandseloterij.nl.