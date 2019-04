De echte debatten over het Klimaatakkoord moeten nog beginnen, maar Rutte III is alvast met een boel vieze uitstoot en een valse start uit de startsblokken geknald. Er is namelijk, CO2-neutraal uitgedrukt, jarenlang met een onduidelijk model dat door twijfelachtige figuren is opgesteld te veel geld overgeboekt aan de verkeerde autobezitters. En toen dat allemaal duidelijk werd - met dank aan Pieter Omtzigt - besloot staatssecretaris Menno Snel te liegen, onder andere over de validatie van het rekenmodel én over de aanbesteding ervan. Wie de precieze details wil weten: Follow the Money trok het model uit elkaar. Pieter Klein vat het bij RTL nog kernachtiger samen: Cluster Fuck. Want dit dossier is ook een opstand van coalitie-Kamerleden tegen het geklungel met klimaatplannen van hun eigen kabinet. Volgende week debat. Dus ouwe Duitse diesel Tom Staal mocht vandaag alvast voorgloeien...

