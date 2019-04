Ofschoon ik het niet goedkeur is dit wel actie = reactie. Iedereen met een onsje werkend verstand kon dit zien aankomen. Al decennia lang moet de inheemse bevolking zich in de zak laten pissen door alles dat hier op de bonnefooi komt binnen spoelen en maar gelijk begint te eisen en te drammen. En als men de zin niet krijgt volgen intimidatie en geweld. Ook (extreem)links mag de schoen aantrekken wat dat betreft. Niet iedereen met, vaak terechte, bezwaren tegen de Multikul is een schuimbekkende rechterarm zwaaiende racist. Links heeft decennia lang elke vorm van zinnig debat in de kiem gesmoord, zelfs met moord (Fortuyn). Ondertussen zien Nederlanders, vooral in de volkswijken, hoe hun wijk zodanig onherkenbaar verandert dat men ontheemd raakt in eigen(!) land. Een verdrukte beschimpte minderheid die steeds maar weer een stukje verder moet opschuiven. Hoe de meest ranzige wandaden gepleegd door de diverse import continu worden vergoelijkt, weg gepraat, en als er al straf komt is die lachwekkend te noemen. Ook de groepen hyena's van zekere persuasie die inheems Nederlandse ouderen beroven, vaak met behulp van bruut geweld, of Nederlandse jongeren met een groep in elkaar staan te trappen hoeven niet bang te zijn voor forse maatregelen. Maar zodra de Nederlander een keer de hakken in het zand zet gaan alle registers open. Zie de BlokkeerFriezen en de absurde straffen plus verplicht(!) DNA afstaan waar een Afghaanse verkrachter door de rechter ontzien wordt want ach gèrme zijn verblijfsvergunning. Wie serieus denkt dat dit op zeker moment niet gaat wringen bij de inheemse bevolking moet zijn kop eens uit het zand trekken. Tel daar de totále apathie van de politiek bij op, en de islam die een steeds groter en onprettiger stempel op een eens zo fijne vrije samenleving drukt (FGM iemand?) dan is het een kwestie van tijd totdat men zich gaat roeren. Dit is simpelweg een natuurkundige wetmatigheid die ook heden ten dage nog steeds opgeld doet.

En laat mij eens een toefje 'Native history' gebruiken om e.e.a. kracht bij te zetten. Toen de Europeanen naar wat toen De Nieuwe Wereld werd genoemd kwamen, waren de inheemse volken vergelijkbaar open naar de nieuwkomers toe zoals Europa nu. Ook bij de Lakota werd gezegd; "Ach, geef het tijd. Over drie generaties zijn ze net zoals wij geworden en houden ze ook van de Aarde." Helaas bleek niets minder waar en na jarenlange schofferingen, intimidatie en geweld van de zijde van de "bootmensen" gingen de indiaanse volkeren in verzet. Eerst vreedzaam, maar later met geweld. Ofschoon ik Identitair Verzet een bijzonder onsmakelijke groep vind, is dit in de grotere lijn der dingen min of meer vergelijkbaar met het verzet van de indiaanse volkeren. En de realiteit zoals die er nu voorstaat gebied mij te zeggen dat wanneer wij hier in Europa niet héél erg oppassen, dat hun geschiedenis ònze toekomst zal zijn. De diverse voortekenen zijn al te zien.