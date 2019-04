In een boom naast de Korporaal van Oudheusden-kazerne te Hilversum hangt een TL Ultralight TL-3000 Sirius in een boom, op een meter of tien hoogte. Dat weten we omdat iedereen er over bericht. Toestel is namelijk gecrasht. De inzittenden maken het naar omstandigheden goed. Ze zijn aanspreekbaar, brandweer en hulpdiensten zijn present en men gaat proberen de boel te zekeren en de inzittenden te bevrijden uit wat men in dergelijke situaties een benarde positie placht te noemen. Het toestel lekt namelijk wel brandstof. MAAR ONDERTUSSEN MAAKT NIEMAND FOTO'S VAN EEN LESVLIEGTUIG IN EEN BOOM. Leuk ding wel, zonde om in het bos te dumpen. Kom veilig terug op aarde, inzittenden!

Pixel Update: Soort van foto van heul ver weg.

Update: Hoogtereddingsteam en route.

Update: Andere foto opgedoken in de feed 'Hilversum'

Update: Niet voor de foto. Maar ze moeten wel stil zitten.

Update: Ambtenaren van de OVV zijn al onderweg met pincet, loep & notitebloek MAAR FOTO'S HO MAAR.

Update: Het actuele weer in Hilversum.

Update: Realtime flight tracker voor de PH-4Q2. Elders op internet veel foto's, maar allemaal zonder boom.

JA! FOTO! Of is het een scene uit Lost?