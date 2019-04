Nou tankte ik al niet bij de Shell omdat de prijs een stuk hoger ligt dan bij mijn eigen pomp (ook in het buitenland trouwens), maar dit is zo'n jeukmaatregel dat eigenlijk niemand meer moet tanken bij de Shell. De ANWB kan er trouwens ook wat van, de Kampioen is net een reisgids tegenwoordig en dan zetten ze er doodleuk bij: inclusief CO2 compensatie. Tief een end op zeg, neigt gevaarlijk naar de hel en verdoemenis van onze radicaal protestanten die er van uitgaan dat de mens per definitie zondig is. So what, had me niet verwekt dan, mijn aanwezigheid brengt per definitie belasting voor ...................... you name it met zich mee. Dat is een gegeven, punt. Gaan janken helpt daar niet tegen.

Gelukkig kennen de heren van Maiden de lange termijn oplossing: as soon as you're born you're dying (The Clairvoyant), dus alles komt goed.

Effe Brucie opzetten doet.