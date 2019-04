De Dienst Speciale Interventies is weer vroeg op pad deze week, want de Helden van Utrecht hebben deze morgen bijgestaan bij een rondje vroege invallen bij verdachten van de Caddy-crash tegen het Basisweggebouw van de Telebelg. Het was al een tijdje duidelijk dat de verdachten in de hoek van GeenStijl de Mocro-maffia, specifiek rond Ridouan Thagi, gezocht moesten worden en daarom heeft de Tele een topic vol met Marokkaanse namen van verdachten, gezochten, betrokkenen en onschuldige broers die uit wraak voor ongewenst meldpuntgedrag zijn vermoord. Terloops lezen we ook dat PGP-versleutelde mails niet per definitie veilig meer zijn want de politie zit op een stapeltje servers "waarop miljoenen berichten tussen criminelen staat, die nu probleemloos gelezen kunnen worden". Hoeveel miljoenen berichten van niet-criminelen daar tussen zitten die nu probleemloos gelezen kunnen worden, vermeldt krant noch politie. Later meer over "het exacte resultaat van de actie", zegt de politie. Dan weten we of Tommy Wieringa ook is aangehouden.

Update: In totaal zijn er 12 arrestaties verricht.

BREEK: Ook bestuurder AanslagCaddy aangehouden.