Dat het als minderheid verboden is om leuke dingen te doen of dat je als witte vrouw niet mag genieten van een show van een witte cabaretier die grapjes maakt waarvan jij denkt dat ze over de grens zijn, maar waar je stiekem wel om moet lachen. Nee joh, in Nederland kan en mag superveel. Je mag lekker jezelf zijn, lekker je eigen sport kiezen enzo, en als je naar een andere wc wil gaan is dat ook prima. En we zijn ook nog eens een creatief en ondernemend volkje met allerlei uitermate interessante hobby's en bezigheden! Derhalve, hier een handige uitagenda voor dit weekend want het is boreaal lekker weer.

10. Klootschiettoernooi Schiedam

Goedemorgen wat een feest. Het klootschietkampioenschap van Schiedam, voor veel dingen hoef je de redactie echt niet wakker te maken maar dit is wel een fiesta extraordinaire van de absolute buitencategorie. Onderwijzer Wil van Wijk en oud-huisarts Charles Zuiderwijk staan aan het hoofd van de klootzakcommissie en dan weet je wel: daar in Schiedam gaan gruwelijk veel kloten worden geschoten. En dat met dit mooie weer.

9. Postzegelbeurs Hendrik Ido Ambacht

Postzegelbeurzen, putting the 'seks' in 'harde seks' sinds mensenheugenis. Als iemand het weer heeft over 'zegeltje onder de tong leggen' weet je wel hoe laat het is: die heeft een Zeer Fraai exemplaar van een zeldzame serie op de kop weten te tikken. Maar zonder gekheid, ben je nog vrijgezel, ga naar Hendrik Ido Ambacht want je gelooft je ogen niet. En neem in godsnaam condooms mee.

8. Crea Weekend Rijswijk

U weet wel, Jeanet van hiernaast, die doet niet aan knutselen en plakken en knippen, maar die is 'crea'. Een fantastische geuzennaam voor huismoeders die in de weer zijn met schaar en lijm, omdat hun man hele dagen bij de voetbalvereniging de lijnen staat te kalken. En voor al die crea mensen die barsten van de creativiteit, ofzo, is er dus het Crea Weekend te Rijswijk. Geen idee wat jullie doen maar wij zijn alvast onderweg.

7. Plantenruilbeurs Leidschendam

Mocht u nou naar uw balkon aan het staren zijn en denken: potverdikke die hangpetunia is weliswaar leuk maar ik ben gekke Henkie niet, DAT TREFT. In Leidschendam is namelijk weer de plantenruilbeurs en dan kunt u de planten die u overcompleet acht zo, hup, ruilen tegen een ander. Bovendien houdt iemand een praatje over planten dus dat zal wel weer compleet uit de klauwen gieren, met liters wodka enzo.

6. Snoeicursus Sellingen (focus op snoeien van zomerbloeiers)

Nu we toch bezig zijn met die planten, in de zomer komen de zomerbloeiers natuurlijk weer tevoorschijn. Vandaar ook de naam zomerbloeiers. Sommige mensen pakken dan een botte roestige schaar en knippen fluks wat toppen van de zomerbloeiers. Dat is dus niet de bedoeling, zo het volk leert tijdens de eendaagse snoeicursus 'zomerbloeiers snoeien'.

5. Mannenkorenfestival Tegelen

Lid van een Mannenkoor, al meerdere eeuwen niet in de top vijf van 'dingen die jongens willen worden als ze later groot zijn'. Toch belanden er altijd weer knapen bij een van die mannenkoren, die dan een paar keer per jaar met z'n allen clusteren om de rest van het volk te vervelen met hun gecoördineerde gehaspel. Warempel, ze kunnen ook zachtjes zingen! Leuk man, en dat helemaal in Tegelen, ook al zo'n place to be.

4. Cursus intelligentie en gevoelsleven van kippen, paarden & varkens, Amsterdam

Vergis u niet in de titel: naast kippen, paarden en varkens zullen ook koeien, schapen en geiten onder de loep genomen worden. Het is maar goed dat ze het erbij vermelden, anders waren we natuurlijk nooit gekomen. Plaats van handeling is het centrum van de gekkigheid van de wereld, Amsterdam. U krijgt antwoord op essentiële vragen als 'Snappen ondergeschikte geiten wat een dominante geit kan zien?' Waarom deze cursus? "Voor de meeste mensen zijn al deze dieren behoorlijk onbekend (...)" Ja man, kip, kip, kip... Was dat niet die ene van die 300 gram? Paard, ook al zo'n enigma. Bijzijn, evenwel, is meemaken.

3. De Braderie van Purmerend

Mensen komt allen, in godsnaam en of je leven ervan afhangt, naar de braderie van Purmerend-Noord. 'Er staan kramen waarop allerlei producten worden verkocht' is natuurlijk niet de beste aanprijzing voor je evenementje maar het feit dat Vincent van der Voort in Purmerend woont maakt het meer dan goed. Althans, we denken dat Vincent van der Voort uit Purmerend komt, maar dat weten we helemaal niet zeker. Desondanks, die braderie, wat een feest, en met een beetje geluk is er nog een springkussen voor de jeugd ook.

2. Kom in de Kas IJsselmuiden

Leuke verbastering van 'uit de kast komen', maar dan letterlijk de kas in gaan. Dingen die je kan doen zijn ruiken, kijken en proeven. Eigenlijk precies wat je doet als je een babyluier verschoont, al laat je het proeven dan misschien wel weg. Desalniettemin, ben je nou echt nieuwsgierig naar de smaak van een paprika, en de drang om dat te weten kunnen wij ons goed voorstellen want waar koop je tegenwoordig nog een paprika, kun je dus een kas in. Om te zien hoe witlof in het donker groeit, bijvoorbeeld, en dat alles mogelijk na een fietstocht, omdat er op station Kampen fietsen te huur zijn. Echt waar mensen, niets is te gek in dit land.

1. Borrel bij iemand thuis, Castricum

In Castricum gaan ze niet langs bij vrienden, maar dat kondigen ze gewoon aan op het internet. Een gezellige borrel bij iemand thuis en dat eens per twee maanden. Moet je je toch eens voorstellen dat je lekker horizontaal op de bank naar het nieuwe programma van Martijn Krabbé ligt te kijken, en er ineens twaalf mensen op de stoep staan in het kader van 'de duivenborrel'. Hoe dan ook is het altijd een goed idee om bij iemand te gaan borrelen en met dit weer kun je net zo goed de kolen van de barbecue de sporen geven. Yiha!