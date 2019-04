Ik hoorde vandaag op de radio het "nieuws". Daarin werdt verteld dat Donald Duck meer LGBTBBQ moest zijn. Vervolgens kreeg een "kind" het woord en die zei zoiets als: omdat haar ouders gay zijn de DD dat moest weerspiegelen....

Ik was er van overtuigd dat dat geen kind was maar gewoon een volwassene met een voicechanger want zo praat een kind van 8 niet. De regenboog-agenda moet en zal erdoorheen worden gedrukt, is het niet linksom dan wel rechtsom.

Het was voor de zoveelste maal overduidelijk dat heel veel "nieuws" geen nieuws is maar gewoon ordinaire propaganda. En ik zie het overal opduiken, het is gewoon nepnieuws.

Hetzelfde geldt voor dat verhaaltje over "de erbarmelijke toestanden van het houden van kalfjes", wat overigens niet klopte. Ook dit was overduidelijk weer een stukje veganistische propaganda verpakt als nieuws. Puur en alleen om mensen zich schuldig te laten voelen over het eten van vlees. Wie weet wie of wat er precies achter zit, PvdD? Groenlinks? Maar het is propaganda, dat is overduidelijk.

Het meest gevaarlijke is dat mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is dit allemaal zullen geloven.......... en dat zijn er miljoenen. Het is pure indoctrinatie voormalig Sovjet-stijl....