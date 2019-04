Die gozert met dat fietsje ook, ertussendoor. Loopt droogjes zonder op of om te kijken naar de overkant vanuit z'n huis. Wordt nog net niet omvergelopen.

Wat ie dan wel had moeten doen weet ik ook niet. Even stoppen, en je ogen de kost geven? Heeft deze praktisch-ludieke "protesten" waarschijnlijk net iets tevaak gezien reedsch. Is sowieso ergens in Zuid-Europa. Geen Italianen, die zijn veels te schaamtevol/gedragscorrect voor de gemeenschap. Portugezen zijn politiek te laks. BEste gok: Spanjolen, met hun reactionaire opvliegende inborst, en hun eeuwig de kop opstekende discussie over hun bullfightertjes.

.

Je kunt beter met z'n zessen in een geel hesje gaan rondlopen. Krijg je meer voor elkaar dan in je blote arie de straten onveilig te maken. Voor "de dieren". Ze moesten eens weten, de dieren. Oh! Maar die lopen zelf ook heel de dag in hun blote arie! Got IT! Eindelijk rrrussssst nu.

Wordt een simpel lekkerbekje en een karafje pinot gris nu. *KLOK*