Zolang er maar een wezenlijke echte Brexit volgt vind ik het best. Het is net als in NL vooral een poepsaai stukje theater voor het deel van de bühne dat nog naïef genoeg is om te geloven dat het over iets wezenlijks gaat in zo'n "debat" en men niet allang van tevoren heeft besloten waar men wil uitkomen.

Ik ben ook geen enthousiaste democraat (dictatuur van de meerderheid is nou ook niet mijn ding) en vind de EU sowieso principieel, theoretisch en in de praktijk al helemaal een onwijs slecht idee. Slechts gesteund door sentimentele, onware slogans als EU = Vrede, terwijl het al sinds 1945 vrede is en de EU pas sinds iets van 1992 bestaat. Die relatieve vrede danken we aan de (ook wat ontwerpfouten bevattende) NAVO.

De hysterie over Brexit is buiten elke proportie. Het is niet alsof we GB per XX-XX-20XX gaan afzinken of zo. Of een Berlijnse muur zich zal optrekken over het Kanaal en de Noordzee en de Kanaaltunnel volgestort wordt met beton of al het uit de Oceaan gerecycled plastic. Ook landen die geen EU-lid zijn kunnen gewoon bestaan, welvarend zijn, handelen en zelfs naar en uit de EU reizen. De enige hindernissen waardoor dat niet kan zijn puur van EU-makelij zelf en kunnen ook worden aangepast als die een beetje quid pro quo redelijk zou zijn.

Dat de EU niet redelijk is, en daarom niet een partner waarmee je in zee moet willen gaan, blijkt maar weer uit haar rancuneuze politiek, waarbij een "wij jullie regels, jullie onze regels" bij vrijhandel op de één of andere manier géén optie is. Je kunt alleen kiezen uit handels- en reisbarrières (behalve voor "vluchtelingen", daar hoef je niet eens een paspoort te hebben en mag je vrolijk doordobberen) óf jezelf ook politiek onderwerpen aan Brussel om "vrijhandel" te krijgen in de vorm van een oneindige waterval van microregelgeving over alles van wipkippen, chocoladesigaretten, hoogte van hoogwerkers voor glazenwassers, maximaal wattage van je tv, verbod op wattenstaafjes, definitie van een gehaktbal en een vega-burger, kromming van bananen, nepnieuws, de zogenaamde rechten van intellectueel eigendom op een maximale monopolieprijs en nog meer van dat soort essentiële, grensoverschrijdende zaken waar we het echt allemaal over eens zijn...

De EU is stuk, ik wil graag aanspraak maken op mijn Europese consumentenbescherming voor een nieuw model, zonder (bewuste) ontwerpfouten. De huidige zuigt teveel macht op, maakt teveel herrie en dijdt wanstaltig uit.