Gaat helemaal nergens over zouden wij zeggen, tot wij er dankzij deze bemmende scoop van MediaCourant.nl achterkwamen dat 'Mattie, Marieke en Domien moeten Escape Room in' evenals het brekende 'Radiozender Joe naar Nederland' verwijderd is van Shownieuws.nl, helemaal niemands favoriete site voor objectief nieuws over show. Bij Talpa (de eigenaar van Shownieuws, en ook van o.a. Radio 538 en Radio Veronica) zijn vrolijke berichten over de concurrent kennelijk VERBODEN TERREIN. Nou kunt u uw schouders ophalen over het al dan niet bestaan van journalistieke ruggengraat bij onderbetaalde quasi-stagiares die de site van Shownieuws voltikken, maar bedenk dan wel dat ook het ANP onderdeel uitmaakt van John de Mols media-imperium. Wij zijn dan ook kapot benieuwd of en hoe het onafhankelijke persbureau deze keurig met hoor en wederhoor ondersteunde journalistieke vondst onder zijn afnemers verspreidt.