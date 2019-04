Als ik "werkgevers" ergens lees dan zie ik altijd meteen het zelfingenomen doch absoluut middelmatige cliché mannetje Hans de Boer voor me. Die man staat voor mij symbool voor "de Nederlandse manager" in het MKB. En dat is niet positief bedoeld.

Dat is die werkgever waar de middelmatigheid leidend is, waar middenmanagement te vaak bestaat uit schreeuwerige, volkomen tot mentale pulp getrainde types die niet eens meer na dúrven denken. Maar simpelweg hun uit het hoofd geleerde management praatjes spuien als gehersenspoelde ex-gevangenen. Van die mannen van 35 die eruit zien alsof ze 55 zijn. Die nog steeds geloven dat "hard werken" betekent dat je om half 8 achter je bakkie koffie aan je bureau zit, en om half 7 's avonds naar huis gaat. Van die vrouwen of mannen die het altijd "druk" hebben. Heel druk. Die zeggen dat ze hun app meldingen op stil hebben staan anders "worden ze gek". Zo belangrijk zijn ze. Die om half 2 's nachts een mail sturen om te zeggen dat ze morgen niet op kantoor zijn want ze gaan een dag "onthaasten". Van die typjes die zich jarenlang druk kunnen maken over de onderlinge cataloguswaarde van hun plastic wegwerpauto's. De mannetjes en vrouwtjes die je met verhitte hoofden op de snelweg ziet proberen om nét 30 seconden eerder als hun voorganger in de file aan te sluiten door nog snel even in te gaan halen. De lui waar ik steeds vaker medelijden voor voel, voor de leegheid en de triestigheid. Als een soort moderne mijnwerkers , de kompels, die nu niet met gebogen hoofden aansluiten in de rij om de mijn in te gaan, maar met gekunstelde blije koppen gewillig aansluiten in de rij om het kantoor in te gaan. Voor weer een dag "druk-druk-druk" op het toetsenbord van hun laptop rammen, hun onderschikten bijkans tot wanhoop drijvend met een eindeloze stroom bullshit mailtjes en vergaderverzoeken.

En helaas ken ik er inmiddels teveel die burnouts hebben gehad. Die vertelden dat ze huilend op het toilet gingen zitten wegens geestelijke verveling. Huwelijken gesloopt omdat ze elkaar niet meer konden begrijpen. Die soms met schaamrood op de kaken vertellen dat ze hun verkoop- of management training praatjes thuis "oefenden" op vrouw en kinderen. Die daar niets van wisten. Die echt dachten dat het stoer was om te proberen te leven op automaten koffie, sigaretten en vette bek onderweg, en op hun 52ste met een ritssluiting in hun borstkas op de IC liggen.

Ik ben zelf meer van het "hou gvd nou eindelijk eens op met lúllen en begin te poetsen gvd!" Maar de verstarde hiërarchie, die gekoesterd word door de diverse managementlaagjes, want "loonschaal" en macht, verhinderd vaak iedere vorm van persoonlijk initiatief. Gecombineerd met een schier eindeloze sliert regeltjes, formulieren en administratieve rompslomp kun je zelfs in het kleinste bedrijf niet eens meer een magazijn inlopen om zelf even dat artikel te pakken. Geen geel hesje aan. Geen veiligheidsschoenen aan. Geen bon. Geen barcode. Geen volmacht. Dus doe je het volgens de regels en loopt die hiërarchische ladder op, en af, en doet er een werkdag en 8 mailtjes over om iets voor elkaar te krijgen wat je letterlijk in 10 minuten had kunnen regelen.

En dan zegt zo'n middelmatige manager in zijn "hoe vind je dat het zelf gaat gesprekje" dat er wat schort aan de motivatie. Maar het antwoord past niet in zijn flowchart, kan niet ingevuld worden op het online HR formulier en past sowieso niet in zijn beperkte denkwereld die tenslotte is opgebouwd uit hapklare brokjes gesuikerde cliché. En dus veranderd er niks.