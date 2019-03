Zeg me dat het niet zo is... Zwart-witjes hebben we al gehad. Misschien ander snoepje proberen? Denk niet Tic, denk niet Tac, denk niet Tic-Tac? Kan je nog gesponsord worden ook. Zijn ook suikerzoet.

Zonder dolheid, vond dat zwart-wit best een mooi nummer. Maar zoals gewoonlijk kom je later pas weer achter de donkerder kant van de politieke boodschap die er achter zit. Zolang dat gaat om protest tegen echt racisme, iemand onnadenkend als individu veroordelen om wie hij\zij is i.p.v. wat hij\zij doet, zegt en denkt, kan ik nog enige sympathie opbrengen.

Maar helaas is het racisme tegenwoordig al te vaak omgekeerd richting blanken, die Orwelliaans en kinderachtig stelselmatig "wit" worden genoemd door de publieken die denken dat we in het Zuiden van de VS leven hier. Waar "wij" ineens wél collectief schuldig zouden zijn aan het gedrag van niet eens de gemiddelde blanke tijdens Apartheid of de slavernij, maar een piepkleine minderheid van psychopaten en nare mensen. Pleegt een Islamiet een aanslag, zijn de misdaadcijfers of werkloosheidsstatistieken onder Marokkanen en Turken (niet eens echt duidelijk een ander "ras" te noemen, wat je definitie ook mogen wezen) hoger, dan ben je een racist om dat te benoemen want dat is niet de ware Islam\Turk\Marokkaan

eger\zigeuner\vul maar in. Gaat één gestoorde blanke los met een moordpartij, of zegt één politicus van een rechts politieke partij iets onwelgevalligs, dan is elke blanke (rechtse) man\vrouw\dinges een racist, fascist en nazibal. Want "zo zijn ze allemaal", die witten.

Het is ook een soort handige schaamlap om het eigen falen, gebrek aan talent, inzet of doorzettingsvermogen en de wat onaangename realiteit wat betreft statistieke over het gemiddelde en de extreme rouwrandjes van je groep te verhullen. Zegt niet per se iets over iedereen in die groep, maar zelfs dát mag je niet zeggen, vuile racist.