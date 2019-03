Wie had dat nou gedacht. Als je een Meldpunt Foute Leraren opricht en na je verkiezingsoverwinning roept dat onze boreale wereld wordt ondermijnd door de universiteiten, krijg je geen bloemetjes, bedankjes en duimpjes omhoog vanuit het onderwijs. En nou hebben meer dan 200 academici de adverteerders van FvD gebeld een open brief tegen Thierry Baudet opgesteld. Het lijkt er niet op dat er een politieke wetenschapper aanwezig was die heeft uitgelegd dat Baudet geen Trump is, en dat je in Nederland met 14% van de stemmen voor de Provinciale Staten niet meteen president wordt. Hoe dan ook, de laatste zinsnede komt ons dan weer niet zo controversieel voor: "onze samenleving zal geen enkele politieke inperking op de vrijheid tot kritisch academisch onderzoek en onderwijs accepteren." Eens, en als Thierry en de universiteiten zelf zich daar nou gewoon aan houden is er niets aan de hand.

RARE REGIO UPDATE: Dagblad De Limburger noemde de brief, net zoals vele anderen, een 'anti-Baudetbrief'. Niet zo gek voor een brief die begint met de zin "Wij (...) zijn verontrust en gealarmeerd over de recente activiteiten en uitspraken van de politieke partij Forum voor Democratie (FvD) en partijleider Thierry Baudet." Maar na klachten van een van de ondertekenaars heeft de krant de kop aangepast. Er staat nu "Meer dan tweehonderd academici komen op voor academische vrijheid". Grappig dat academici, die willen dat de politiek zich niet met hun werk bemoeit, zich bemoeien met het werk van journalisten. Treurig dat journalisten eraan toegeven.