bodemloos | 26-01-19 | 16:11

Ja gekweld. Door dit soort ontzettend verwende domme wijven die geen benul hebben waar ze over praten. Maar dan ook echt geheel niet. Ik heb het nergens over dieren in de natuur of kistkalveren. Wat ik zef is dat het heel normaal is dat de mens vlees eet. De mens is immers een omnivoor. Zou de mens geen vlees eten, dan zou dat niet normaal zijn. Dan zou de mens de enige omnivoor zijn op deze planeet, die geen vlees eet. Tegennatuurlijk gedrag, is dat.

DAT is wat ik zeg. Nu niet als mevrouw Ouwehand proberen van alles in mijn mond te leggen. Dit gaat niet over kistkalveren. Dit gaat er om of het normaal is dat de mens vlees eet, of niet. En dat is het.

Cadeauinpakpapiertje | 26-01-19 | 16:13

Ten eerste eten apen ook vlees (sommige soorten) ten tweede is de mens een omnivoor, ongeacht waar ze van afstammen. Veel apensoorten wonen in bomen. Woon jij ook in een boom? Evolutie heet dat.

Dan is er biologie. Biologisch feit is dat de mens omnivoor is. Dat blijkt uit het gebit en de opbouw en werking van het spijsverteringskanaal. Dat is er op ingericht om óók vlees te eten.

Ik hoef geen levend varken te slachten of op te eten, wat is dat voor kul. Ten eerste kan de mens rauw vlees eten, en is de mens prima in staat een dier te doden. Ik zie de relevantie niet van je vraagstelling, heb je nog meer domme niet relevante vragen?