Tja het is ook een beetje wat je wilt he. Als je geld wilt verdienen als fotograaf, dan kan dat. Als je ook alleen maar simpele plaatjes van een boom wilt maken kan dat ook, 3000000000 anderen kunnen dat ook. Dan kun je niets meer ermee verdienen.



Als je nou foto's maakt die orgineel zijn, en er is vraag naar, dan kun je er geld mee verdienen zolang het aanbod niet veel groter is dan de vraag. Dat heet marktwerking. MIsschien moeten fotograven zich beseffen dat ze hun broodwinning niet meer alleen kunnen halen uit "standaard foto's" omdat het aanbod daar te groot is. Jammer maar zo is het nu eenmaal. Welkom in 2019.

Zorgen dat je een expertise hebt die een ander niet heeft, of weinig anderen hebben, *EN waar vraag naar is, dan kun je geld verdienen. Dat is ze toch wel geleerd op school en door hun ouders.