Uber an sich is en dan heb ik het over Amsterdam want ik kan niet spreken over andere steden, is geen probleem. Ik zal jullie vertellen menig TCA en TCS taxi chauffeur hier hebben ook een Uber account. Problemen zijn, denk ik: Uber geeft (1) aan te jonge of onervaren chauffeurs een licentie en (2) de te lange werktijden.

Ad (1). Uber moet stoppen met het geven van licenties aan baasjes die net 1 week een rijbewijs hebben (hier in Amsterdam vaak Achmed of Mo die het als bijbaan zien). Daar wordt inmiddels over gesproken om die leeftijd op te rekken naar 23 en/of minimaal 2 jaar rijervaring.



Ad (2). Uber moet zorgen voor een soort digitaal "prikklok" systeem waarbij hun chauffeurs maar max een aantal uren per dag mogen werken. Maw na x aantal aaneensluitende uren per dag gaat het systeem op slot en kun je geen ritten meer aanvaarden. met als stok achter de deur dat als er iets mis gaat, bijvoorbeeld een ongeluk, en de naam van de licentiehouder en chauffeur niet overeenkomen dat beiden persoonlijk aansprakelijk zijn en niet Uber. Dit om te voorkomen dat Mo op de licentie van Achmed gaat rijden en vice versa. Want Mo en Achmed zijn dan wel zgn broeders maar dat zijn ze niet meer als de politie aan de deur staat.

Gratis advies en my 2 cents. ;-)

Oh ja en VVN moet eens digitaal worden en kappen met dat analoge "verbieden!" gezeik en nadenken hoe het wel kan.