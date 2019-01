Ik heb mevrouw Arib al een tijdje geleden gevraagd of ze niets aan de telefoonterreur in de Kamer kon doen.

Mijn vraag was: Waarom in de Tweede Kamer WEL met smartphones in de weer voor het oog van heel Nederland en waarom zie je NOOIT een smartphone tijdens commissievergaderingen?

Daarop kon Arib me geen antwoord geven, althans: daar ging ze niet op in in haar antwoord. Ben blij dat er nu eindelijk eens actie wordt ondernomen. WEG met die smartphones tijdens Kamerbijeenkomsten.