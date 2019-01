Het leukste verhaal komt nog namelijk de verzekeringskwestie waarbij de eigenaar niet blij is. Dit gaat ten koste van de schadevrije jaren door toedoen van een ander terwijl jezelf waarschijnlijk een goede chauffeur bent.

De dealer is aansprakelijk te stellen dus de extra premie is daarop te verhalen, echter wat in het geval dat jezelf wat overkomt? Dan gaat het niet met 5 treden terug maar het veelvoud ervan. Is dat ook te claimen bij de dealer? Mag aannemen van wel maar vrees een juridisch gevecht van jewelste.

Dat maakt dat autorijden de duurste hobby is in Nederland.

Je kunt beter een autoverzekering hebben dat persoonlijk is en niet per auto.