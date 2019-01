Ik raad je aan om eens te kijken naar: www.youtube.com/watch?v=tf1VA5jqmRo Het is kuddegedrag. Simpel as that. Dat weten we al honderden jaren. Als er een ruit in de wijk stuk is en niet gemaakt wordt volgen er meer.



Als je uit een cultuur komt waar dat normaal was, en het nu doet draagt het extra bij aan de verloedering. Shit in -> Shit Out. En anderen gaan er in mee of nemen het over.



Positieve is dat het tegenovergestelde effect ook kan werken.