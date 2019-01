Wie een beetje rond koekeloert op het internet van de Oosterburiërs, komt om de haverklap berichten tegen waaruit blijkt dat het met dat schaffen nogal eens scheef gaat in de verhoudingen tussen migratie en misdaad. Vaak zijn dat moeilijk te verifiëren berichten, gedeeld door twijfelachtige accounts of niet van geloofwaardigheid blakende blogjes die er in hun berichtgeving voornamelijk op uit lijken te zijn om op alle migratieslakken zout te leggen. De Mainstream Media (of 'Lügenpresse', zoals dat in Duitsland zo mooi heet) bericht op haar beurt nauwelijks over de met migratie gepaarde misstanden en -daden en als ze het wel doen, is het meestal in veilig-vage termen ingekleed. Maar soms ook niet. Op het ooit zeer wirschaffendas-bereide Bild.de lezen we vandaag een bericht waar de nekharen recht van overeind gaan staan. Vertaling:

Bad Kreuznach – Bij een steekpartij tegen een zwangere vrouw in een ziekenhuis in Bad Kreuznach is een ongeboren kind zodanig gewond geraakt dat het in de moeders buik is overleden. De politie deelt mee dat de 25-jarige Poolse vrouw op vrijdagavond zo levensgevaarlijk gewond is geraakt dat ze een noodoperatie moest ondergaan. Haar toestand is inmiddels stabiel.

De verdachte, een 25-jarige asielzoeker uit Afghanistan, is na een korte vlucht aangehouden op het station van Bad Kreuznach en zit vast. Voorafgaand aan de steekpartij had de vrouw ruzie gekregen met de verdachte, die daarop meermaals op haar heeft ingestoken. Of ze elkaar kenden, is nog niet duidelijk.