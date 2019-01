Ik vraag me wel eens af wanneer dat gat in de ozonlaag groter wordt waar sinds de jaren 80 over gepraat werd... jarenlang kommer en kwel, hel en verdoemenis... als we ons niet anders gingen gedragen..... Is dat gat er nou al? Of heb ik het gemist?

Even kijken... even opzoeken... oh nee, het gat in de ozon laag is alleen maar kleiner geworden....