Dus die verzorgingsstaat met open grenzen rijdt op pis? U denkt dat al die bootsjongens de Middellandse zee over komen dobberen om te genieten van de Toscaanse cipressen en de Portugese bouwstijl? We hebben decennia lang uiterst naïef geleefd als een god in Frankrijk. We hebben verkeerd geïnvesteerd. We zijn vergeten wat onze waarden waren en in die verwarring zijn we verzwolgen door tribale testosteron. Nu hebben we Salafisten, Mocro-maffias, VomarVolggers, Erdoganvlaggen en Denk.

De financiële ruimte die onze gasbel ons bood, had oneindig veel beter besteed kunnen worden.

Deze prent raakt aardig de kern. Hulde voor Nekschot!