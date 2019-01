deze zitting is om de 'getuigen' van Malek toegang te geven tot het deskundige oordeel panel of Malek nu gek is geworden in Nederland omdat zijn vader deuad is gegaan op de vlucht weg of al gek crazy zwaar gestoord vertrok vanuit Aleppo en al geestesziek geradicaliseerd zou kunnen zijn op het moment dat hij Allah Hakmaarafdathoofd riep vanuit zijn droom dat er daarna 72 maagden hem gingen verwennen..

Hij was nog wel zo helder van geest en wilsbekwaam om te zorgen dat het Peterbaan centrum geen onderzoek kon starten..

Is toch vreemd om te claimen dat je in een psychose tot je daad kwam ( zeg ik niet dat zegt zijn advocaat) maar dan nog wel 100% als wilsbekwaam nee mag zeggen of je wel/niet wilsbekwaam en in een psychose zat tentijde van..

Is Malek een terrorist of een gekkie die TBS behoeft maar vooral niet wil dat laatste omdat ie naar die 72 maagden wil