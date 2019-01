@botbot Het interreseert mij geen flikker wat die kinderen wel of niet misdaan hebben om even to the point te zijn. Er zijn hele fabrieken in Azie met kinderen die het slecht hebben. Allemaal hierheen halen? In Zuid Amerika heb je hele steden met slumbuurten waar honderduizenden kinderen het slecht hebben? Morgen allemaal op het vliegtuig hierheen?



En dan nog he, dat zou ik nog eerder willen dan de kinderen opvangen van een voor-haar-kinderen-verantwoordelijke ouder die ze mee heeft genomen naar het kalifaat, nadat ze de Nederlandse samenleving de rug heeft toegekeerd. Zij is verantwoordelijk voor haar kinderen. Of die kinderen nu poeslieve schatjes zijn of rondhuppelende psychopaten. Maakt geen flikker uit of ze iets gedaan hebben of niet.



Als mijn moeder me vroeger had meegenomen naar een ander land had ik daar ook gezeten, ook al had ik dat niet gewild. Klaar. Honderduizenden kinderen worden door hun ouders jaarlijks meegenomen naar een ander land omdat pa/ma de wereld rond wil trekken/een ander leven willen/ergens anders gaan werken/etc.



Deze ouder besloot naar het kalifaat te gaan. Dus kan ze weg blijven. Maar *ZIJ* blijft verantwoodelijk voor *haar* kinderen. Ze is niet ontoerekeningsvatbaar, mishandeld haar kinderen niet, ze kan er gewoon voor zorgen. Het was *haar* keus om dat in het kalifaat te doen, en dat betekend dat ze daar kan blijven. Nogmaals ze heeft zich daar medeplichtig gemaakt aan het aansluiten bij een buitenlandse strijdmacht die een gevaar voor Nederland oplevert. Mijn inziens persona-non-grata. Wegblijven. Met kinderen. Scheetjes van lieverds of psychopaatjes, maakt mij echt geen hol uit. Ze zorgt er maar voor. Daar! niet hier!