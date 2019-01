Is dit onze Telegraaf nog wel? De krant van Wakker Nederland opent vandaag met een onvervalste socialistische ronkkop over de lonen. De Belgen hebben vier maanden na het geweldige nieuws over de ANDERHALF PROCENT ontdekt dat die koopkrachtstijging door de werkgevers betaald moet gaan worden. Dat wisten we in september ook al. Sterker nog, in augustus wist de Telegraaf het zelf ook al. "Loon grootste plus werknemer", schreef onze favoriete blauwgele rekenmachine Martin Visser toen. Die lijkt vandaag vervangen te zijn door de Gele Hesjes redactie.

Het enige concrete cijfer dat de Telegraaf nu presenteert is de bekendmaking van het CBS dat de cao-lonen vorig jaar met 2,1% stegen. Of, zoals ze bij de Telegraaf zeggen: "Het afgelopen jaar, met een arbeidsmarkt die alsmaar krapper werd, gingen de cao-lonen met ’slechts’ 2,1 procent omhoog". Waar die kwalificatie 'slechts' vandaan komt, snappen wij niet helemaal. Het CPB voorspelde in 2017 namelijk een loonstijging van 2,2%, oftewel vrijwel exact wat erin 2018 gebeurde (nuance: de inflatie viel wel hoger uit). Ondertussen blijkt uit berekeningen van salarisadministrateurs dat de loonstrookjes er dit jaar mooier uitzien door de belastingverlaging.

De boodschap in de kop lijkt de Telegraaf dan ook vooral te baseren op uitspraken van FNV, CNV, PvdA en SP (ja leest u deze zin nog maar eens over) die vinden dat de lonen echt eens keer omhoog moeten. De enige 'expert' die in het artikel wordt opgevoerd verwacht dat dat gaat gebeuren. "Boven op de takskorting van de overheid komen nu de loonsverhogingen, verwacht Marten van Garderen, econoom bij ING. „Deze cijfers geven geen aanleiding om te verwachten dat de koopkrachtplaatjes heel anders uitvallen dan op Prinsjesdag”, zegt hij." Het enige wat dus in rook opgaat, is de kop van de Telegraaf.

Boter op je ING-hoofd

Wel grappig dat Martin van Garderen nu een beetje genuanceerd gaat lopen doen, trouwens. "Van Garderen zou willen dat er wat minder eenzijdige nadruk werd gelegd op de hogere kosten van gas, licht en de dagelijkse boodschappen." Prima Martin, als je dan zelf de volgende keer ook wat minder eenzijdige nadruk legt op de hogere kosten. Of stond jouw naam per ongeluk boven dat misleidende persbericht van ING?