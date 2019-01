Op de valreep van vorig jaar pakt Kajsa Ollongren, de jonkvrouw van gegoede adellijke huize die namens D’66 op de toppositie van het ministerie van Binnenlandse Zaken is benoemd, de Peter R. de Vries Award voor Totale Lul van 2018. Daarmee laat ze Jerry Airfryer met slechts 27 stemmen verschil achter zich. In de flitsverkiezing kon slechts 12 uur gestemd worden, maar leverde ruim 8100 stemmen op en daarmee is de uitslag geldig. Er kan geen referendum meer over de uitslag gehouden worden en mocht D’66 dat toch proberen, dan zullen we de uitslag helaas naast ons neer moeten leggen. Voorts wensen we runner-up Jerry Airfryer veel succes in 2019, we schatten zijn kansen op de winst nog altijd hoog in. De daadwerkelijke prijsuitreiking is helaas geannuleerd, want de naamgever van de Award is er met de prijs (een enorme houten piemel) vandoor. Naar verluidt hoorde men hem nog iets roepen over ‘dat waar zijn naam op staat, hem toebehoort’, en weg was Peter. We zullen de freule Ollongren derhalve een passend alternatief opsturen. Suggesties zijn welkom, want wat geef je aan iemand die niemand mag?