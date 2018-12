@Bennie Boos | 30-12-18 | 16:26

Ben het wel eens met @Dick Luyenlomp | 30-12-18 | 16:25, die "nette" dictator hebben we allang in de vorm van Juncker. Het kabinet heeft in Nederland niet voor niks het referendum afgeschaft, ze willen geen tegenspraak. Probleem met dictators is altijd dat ze vooral de belangen van het grote geld vertegenwoordigen. Wij kunnen van alles willen, maar wij gaan er niet over. Pas als het huidige experiment helemaal uit de hand gelopen is, dan krijg je daarna die fijne dictator waar u op doelt. Het is beide geen oplossing.