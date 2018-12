Is MMA uw favoriete sport omdat het de atletische manifestatie is van de waarheid dat geweld nooit het enige antwoord is maar wel altijd het laatste? Mh, nou, we vinden het zelf echt een enorme tokkiesport maar omdat u er maar om blijft vragen zetten we hier even de top-25 UFC knockouts op een rij, omdat ze zo vriendelijk waren die in vijf videos integraal op Facebook te zetten. Blijf even hangen terwijl we uitleggen hoe het werkt hoor. Het bovenstaande filmpje is de 25-20, hieronder dus van 20-15, en zo gaat het nog wel even door!