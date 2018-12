Zelfde ervaring hier; was ooit, in de jaren '70 in Marokko en Tunesië. Ik werd er doodmoe van het constant op mijn hoede moeten zijn voor sjacheraars, bedriegers, het op afstand houden van opdringerig gepeupel én het steeds maar rekening moeten houden met allerlei taboes en culturele eigenaardigheden uit de achtste eeuw.

Daarna nog één keer buiten Europa geweest: India. India: onverdraaglijke hitte, alles wat je vastpakt is smerig, versleten, kapot, verwaarloosd. Overal poep, kakkerlakken, ratten en andere beesten die om raadselachtige redenen heilig verklaard zijn, dooie mieren in de suikerpot die je bij de thee krijgt, vlooien in je hotelbed, en elke tien meter wordt je letterlijk vastgegrepen door bedelaars.

Daarna nooit meer buiten Europa op vakantie geweest. Laat mij maar gelukkig zijn op een terrasje in Zuid-Frankrijk of in een schaduwrijke Biergarten ergens in Duitsland of Oostenrijk. Alleen jammer dat je daarbij nu steeds weer moet opletten dat je in die landen een islam-neutrale plek uitkiest.