1 - Drink veel bier. Al die media in koor roepen dat je niet te veel moet drinken. Wat is dat nou weer voor een collectieve rarigheid? Regel één: drink wél veel bier. Wie is er nou ooit slechter geworden van hartstikke veel bier drinken? Niemand! Als je geen bier drinkt, kun je net zo goed niet naar die kerstborrel gaan. Dan ga je gewoon lekker thuis op de bank zitten, naast je vrouw Tinie, die ook helemaal niks te vertellen heeft. Niks an. Dat iedereen op die kerstborrel roept: "He, waar is Henk dan?" - "Ja die drinkt niet dus die zit thuis een film te kijken met Tinie." En zo'n Henk ben jij niet, dus je drinkt jezelf helemaal het mannetje. En passant sleur je anderen mee in je val. Zodat je de eerstvolgende keer op kantoor niet de enige stoere jongen bent.



2 - Maak die leipo van een baas van je helemaal gek. Mag-ie in het dagelijks leven wel je baas zijn, dat wil niet zeggen dat hij stoer is. Iemand van de kerstborrelgestapo heeft namelijk bedacht dat je niet tegen je baas aan moet ouwehoeren. Natuurlijk wel, je maakt die knakker helemaal gek. Je roddelt over iedereen. Je doet denigrerend over de prestaties van je collegae. Je lult jezelf de hemel in. Je verklapt de obscure hobby van die paarsebroekenlul van een Frits van de sales en je bazuint in het rond dat Evelien van HR in het fietsenhok heeft staan zooien met de onderdirecteur - ook al is het niet eens waar. Alles MOET op tafel. En dan de eerstvolgende keer dat je 'm ziet gewoon alles ontkennen en roepen dat-ie knettergek is.



3 - Flirt wél met vrouwen. Dat hele gedoe omtrent MeToo zit je wellicht wat in de weg, maar je vrouwelijke collega's zijn dolblij dat ze een dagje weg zijn van hun stoffige kerel in die suffe aanleunwoning in Purmerend. Sommige vrouwen vinden het best leuk om een beetje aandacht te krijgen. Flirten mag best, als je maar opdondert als ze nee zegt. En als het eventjes kan duik je met die overheerlijke tante van het magazijn de plee in. Die collega's van je oordelen niet over je escapades, ze zijn jelly. Verder na de klik.

4 - Doe een foute kersttrui aan. Gepaste kleding is iets voor de sauna. Je trekt een fijne kersttrui uit de kast en als je geen fijne kersttrui hebt doe je maar wat anders luchtigs aan. Mensen die oordelen over je kledingkeuze krijgen maar lekker de kerstballen. En als je een vrouw bent trek je een fijn pekske aan zoals die belangrijke jongedame op de foto boven. Gezellig hertengewei op het hoofd mag ook. Lampjes, ook een aanrader.

5 - Blijf tot het einde. Niemand verlaat de kamer tot sluitingstijd. Wat nou eerder weg. Er gaat helemaal niemand eerder weg. Je breekt een kerstboom ook niet af na eerste kerstdag, dus je blijft gewoon en je drinkt de inhoud van de bar leeg.



6 - Doe niet aan drinken en rijden. Dat doe je dus niet, want je bent geen Totale Lul. Gewoon doen wat Tante Corrie van Nieuwenhuizen zegt: niet rijden. Van die Van Wijngaardentjes die wel gaan rijden met alcohol in hun mik en dan rijden ze mensen overhoop. Niet leuk en mag ook niet van de politie. Bovendien slaap je met een beetje mazzel niet eens thuis.



7 - Drink. Ja dat hadden we al genoemd, maar het is dan ook een heel belangrijke regel. De enige dag in het jaar dat targets echt belangrijk zijn en dan moet je er ook effe lekker voor gaan zitten. Vanavond mag je loco! Heel veel succes en plezier. Laat maar horen hoe het is afgelopen.

Kledingtip 1, voor preutse vrouwen

Kledingtip 2, voor minder preutse vrouwen