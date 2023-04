U @APechtold kreeg vlgns gelekte schenkingsakte van de Canadese diplomaat Serge Marcoux, oud ambassadeur te Bosnië, recht om gratis te wonen in zijn appartement in Scheveningen. Waarom ontbreekt gift in schenkingenregister en was dit vw steun voor CETA /Handelsverdrag EU-Canada? pic.twitter.com/fEPqeEwVmH — seven (@seven__) December 13, 2017

Het gaat dus om dit appartement / penthouse aan de Seinpostduin te Scheveningen wat Alexander Pechtold gratis mag bewonen van een Canadees diplomaat totdat hij of zijn langstlevende erfgenaam (vrouw van de diplomaat?) overlijdt. pic.twitter.com/sdaVuFP29E — seven (@seven__) December 13, 2017

Graag uw aandacht voor het volgende feitje dat reaguurder extraordinaire Seven voor ons boven tafel haalde. Geheel vergeten door de traditionele media maar niet bij ons: Arrogander Peggold kreeg kennelijk zomaar een appartementje van de gepensioneerde Canadese diplomaat Serge Marcoux. Nou zou Serge dit uit de goedheid van zijn hart kunnen doen, maar dat vereist wel twee uiterst controversiële aannames: dat iemand oprechte sympathie opbrengt voor Pechtold en dat een ambassadeur, toch professional in het koehandelen, zomaar een cadeautje weggeeft. Nee, veel leuker is het om te speculeren wat de werkelijke reden van de transactie is: als de NRC mag speculeren over de buitenlandse invloeden op kamerleden, dan mogen wij het ook. Daarmee is verder niet gezegd dat de gegevens van "bekende buren" juist zijn of dat Peggold daadwerkelijk is omgekocht, maar nu we de disclaimers gehad hebben even een paar algemene opmerkingen over de zaak...

<aluhoed>

Ten eerste is het verdacht dat de gift niet in het geschenkenregister staat. Zo'n duur cadeau is toch aanzienlijk boeiender dan een fles van een of ander mal dispuut na afloop van een debatje.

Is het toevallig dat juist Peggold in de watten wordt gelegd door de Canadezen? Als er iemand matties zou moeten zijn met de hockeyende ahornsiroopslurpers dan is het wel D66: de partij is in Europa een van de drijvende krachten achter het CETA-verdrag, het omstreden handelsverdrag dat "vrijhandel" zou moeten bevorderen met Canada maar eigenlijk niets meer is dan een gevaarlijk instrument om de belachelijk lage industriële normen van Noord-Amerika hier te introduceren en bedrijven de mogelijkheid te geven alles en iedereen de moeder aan te klagen via het ISDS-systeem. Hebben we al aardig wat overgeschreven en we zijn geen fan, want zodra iets populair is onder lobbyisten en beroepspolitici maar niet onder grassroots-organisaties is er meestal iets grondig mis. Marietje Schaake, uiterst onsympathiek consultantsdier uit de heksenkring van consultantfeeksen rond Peggold draagt de D66-vlag ver voor de troepen uit, dus dan weet u genoeg. Is Peggold een beetje gepamperd om zijn partijtje het op CETA-spoor te houden?

Een andere grappige observatie is dat Marcoux een bijzondere band heeft met Nederland. Hij was hier ondermeer cultureel attaché en sloot zijn carrière af als speciaal gezant voor Guyana, Suriname en de Nederlandse eilanden. Grappig genoeg was dit rond de tijd dat ons aller Alexander als minister zonder portefeuille ronddabberde op het MinBZK als "bestuurlijk vernieuwer" (ha, ha, ha) en dus ook belast was met de perikelen op de apenrotsjes in de West. Pechtold was daarin niet altijd de meest subtiele bewindsman: klaar met de corruptie en het geklaag van de eilanden riep hij "Ik heb Kamerleden die zeggen: verkoop de boel maar voor een euro". Allemaal niet geheel onterecht, maar uiteraard niet in het belang van de Noord-Amerikaanse mogendheden die erg gehecht zijn aan het feit dat Nederland de eilandjes houdt, als steunpunten voor marine- en luchtmachtoperaties in het gebied, onder andere in de hilarisch kutte "war on drugs". Zou het zo kunnen zijn dat er nog een I.O.U. uit die tijd open stond? Joost mag het weten.

Nouja, lekker lullen in de ruimte dus, maar kijkt u er maar niet van op als Pechtold straks op Canadese voorspraak een lekker baantje krijgt bij de VN of de EU als CETA erdoor is. Met zijn "ik blijf liever kamerlid". Yeah.

</aluhoed>

Update. HET PLOT VERDIKT!

NOG EEN UPDATE: het bovenstaande appartement op nr. 557 is NIET het appartement in kwestie (uiteraard kunt u het wel kop0n als u het leuk vindt om een beetje rare buren te hebben). Het gaat om nummer 543. Akte van schenking daarrrrrrr.