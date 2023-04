We hebben een fout gemaakt. "We" als in de (e-)vechters voor het opblazen van de(ze) EU. We hadden veel meer moeten inzetten op de mantra: "Een anti-EU-stem breng je landelijk uit. Alleen Artikel50 heeft al bewezen het EP te willen en kunnen verraden."



Dit realiseerde ik me toen ik gisteravond zat te grofrekenen wat de EP-kiesdrempels zouden zijn bij de verschillende opkomsten. search-geenstijl.thruhere.net/#Organis...



De immorele, wars van dienend leideschap-zijnde, en bij vlagen ophitserige (feb. 2014, Maidanplein, Verhofstadt/Van Baalen) EU-leiding (RvE, EC en EP) kan er weer tegenaan. Wéér vertraging tot de volksdoorbraak. Wéér moeten aanzien hoe de ene na de andere niet-gelegitimeerde interessantico namens jou en mij met lobbygroepen, lobbygroepen, nog maar weer eens lobbygroepen en de rest van de wereld dealt en konkelt. Mind you, de parasitaire economie, geldstromen in en rond de gevestigde orde om hen de gevestigde orde te laten blijven (ambtenaren, adviseurs en wederom de lobby) is in Nederland alleen al 90 miljard per jaar. Ken je nagaan hoe dat op EU-niveau moet zijn.

npi.pleio.nl/90miljard



"Dit is niet mijn EU vriend!" hadden we nog meer moeten bulderen daags na Verhofstadt/van Baalens actie in Kiev, afgelopen februari. Tuurlijk had ook ik sympathie voor de westers georiënteerde Oekraïners, maar hardliner Janoekovitsj en zijn club waren nu eenmaal democratisch gekozen in 2010. De EU had met z'n fikken er vanaf moeten blijven. Nu heeft datzelfde EU-establishment, inclusief de misstandjes die NL-helden/EP-'verraders' Artikel50 openbaarden, weer voor 5 jaar het mandaat om te dealen met de eigen rotzooi die ze in het conflict tussen het Slavische broedervolkeren erbij hebben geflikkerd.



Er is één lichtpuntje, en I for one, klamp me daaraan vast. Eigenlijk twee. De kennelijk eclatante overwinning van UKip, en GeenStijls stemmentellen-controleactie. Waanzinnig, werkelijk(!). Eigenlijk zou een samenvatting van het gehele GeenPeil-gebeuren naar het Engels moeten worden vertaald voor Farage en de zijnen. Ik zie GeenPeils actie als een opstapje, het voorportaal, van directe democratie. Waarom zouden we niet? We vertrouwen ons geld al toe aan internetprotocollen, dan moet het toch met onze mening ook kunnen?



Deze EU moet down. Dat gaat niet tijdens EU-verkiezingen, dat blijkt maar eens. Dus moeten we het landelijk doen. Als PvdA/VVD, met de samenwerkende oppositie gaandeweg niet valt, zal dat in mei 2017 zijn. Dat is mij eigenlijk ook te lang. Wel lang genoeg om iets geheel nieuws te bouwen; een partij die gaat voor directe democratie; en politiek zonder ego('s). Geen partij, maar eerder een onpartij, met realtime en altijd verbinding naar per thema betrokken burgers.



Opdat we zsm allemaal kunnen roepen: "Ich bin ein Schubbekuttevener, únd ich bin auch ein Brusselaar!" Wij zijn de baas. Vergeet dat niet, wij zouden de baas moeten zijn.