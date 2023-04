Deze komt net van 3voor12.vpro nieuwsbrief:

Kane is een samenwerking aangegaan met vloeitjesfabrikant Mascotte. Een opvallende deal nadat Dinand Woesthoff vorig jaar bakken geld binnenhaalde voor de kankerbestrijding met zijn single Dreamer, na het overlijden van zijn vrouw Guusje Nederhorst aan borstkanker. Op een Mascottesite is nu een Kane-game te spelen en de vloeitjesfabrikant steunt de actie 'Get as close to Kane as you can' nadrukkelijk met de 3xBter Pre Listening. Via deze weg kan een vroege luistersessie van de nieuwe Kane-cd gewonnen worden.



In een tijd waarin reclame voor rookgerelateerde producten taboe is en een festival als Drum Rhythm niet meer plaats mag vinden, maakt Kane vrolijk reclame voor Mascotte. Vloeitjes blijken niet onder tabaksproducten te vallen.



Trudy Prins, directeur van de Stichting Stivoro, is verontwaardigt over de samenwerking. "Een band met de bekendheid en het succes als Kane heeft dit soort sponsoring niet nodig. En iemand als Dinand, die de mogelijke gevolgen en de ethische bezwaren kent, moet beter weten. Het is niet dat het pertinent niet mag, maar het zit op het randje. Vloeitjes zijn natuurlijk geen sigaretten of shag, maar je kunt het maar op een manier gebruiken. Het zijn geen memoblaadjes!" Volgens de Keuringsdienst van Waren is de reclame voor Mascotte inderdaad legetiem. In artikel 1a van de tabakswet staat onder tabaksproducten: 'producten die voor roken, snuiven, zuigen of pruimen bestemd zijn en die, al is het slechts ten dele, uit tabak bestaan'. En hoewel er weinig andere lotsbestemmingen voor het vloeitje te bedenken zijn dan opgerookt worden, vallen vloeitjes daar niet onder.



Milou Halbesma, woordvoerder van de KWF Kankerbestrijding veroordeelt de keuze van Kane niet. "We zijn heel blij met de samenwerking die wij persoonlijk met Dinand Woesthoff hebben gehad. Hij heeft een prachtige single opgenomen, die bijna 275.000 euro heeft opgebracht. Dat geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek. Onze mening ten opzichte van roken is heel duidelijk, roken is de meest duidelijk aanwijsbare oorzaak van kanker, maar onze mening ten opzichte van dit soort acties is net zo relevant als die van wie dan ook. Zelf werken we nooit samen met mensen uit de tabaksindustrie. Wanneer hij geld had opgehaald in samenwerking met Mascotte hadden we het niet aangenomen."



Kane laat in een statement weten kritiek op de samenwerking 'tendentieus, ongefundeerd en buitengewoon kwetsend te vinden'. "Kane en Mascotte werken samen om Kane-fans de exclusieve mogelijkheid te bieden, kaarten te winnen voor de '3xBter Pre-Listening' van ons nieuwe album." Op de inhoud van de beschuldigingen gaan ze verder niet in.""