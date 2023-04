Die gast is zo gek als een deur, maar een goed punt heeft hij wel: waarom moeten verkeersovertreders met veel poeha op TV, terwijl verdachten c.q. schuldigen aan moord en doodslag geeneens met de camera gevolgd worden?

kapotte_stofzuiger | 17-11-12 | 16:07 | + 61 -

Ben het met je eens dat er imo teveel een sensatie programma van wordt gemaakt (Wegmisbruikers, SBS he?)... heb zelf liever Blik op de Weg, imo toch een geheel ander (en meer kwalitatief) programma dan Wegmisbruikers.

Echter... de poeha genereert deze man imo toch echt zelf. De agenten zijn nog niet bij zijn auto of meneer flipt al aan alle kanten (en hoe!). Had hij gewoon netjes gebleven (zoals ik mag hopen toch het overgrote deel van de mensheid zich gedraagt) en meegewerkt met de controle had de hele 'poeha-factor' er niet geweest en had niemand die het programma had gezien het er over gehad. Sterker nog, ik denk dat ze het bij SBS niet eens meer zouden gebruiken aangezien er totaal geen sensatie-factor meer te bespeuren had geweest.

Trouwens, was het niet zo dat politie-korpsen geen medewerking meer mochten verlenen aan Blik op de Weg vanwege het feit dat justitie te weinig inbreng had in het programma (lees: te informatief ipv sensatie)?