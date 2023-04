Verhuftering is het woord van 2010. Niemand kan er omheen. Als we bepaalde groeperingen moeten geloven, is er in Nederland sprake van een hufter-epidemie. Dit land gaat kapot aan de grenzelozen, de normlozen, de waardelozen. Het grote anti-hufteren lijkt te zijn begonnen. Uit hun duistere krochten kruipen de fatsoenterroristen en zwaaien de bezwerende wijsvinger in het gezicht van de schijthebbers. In onze buitengewone belangstelling stond hoaxwetenschapper Van Stokkom , maar hij is slechts het topje van de ijsberg. Nu er voor eerst in bijna een eeuw een liberale premier is en links vier jaar lang niet mag meespelen in Den Haag, is het grote schreeuwen begonnen: er zijn hufters onder ons en ze zullen dit land ten gronde richten. Hufters zuigen het fatsoen uit het merg van de samenleving, klinkt het. Onzin, claimen wij. De hufters zorgen juist voor transparantie en vooruitgang. Het zijn de fatsoensterroristen die de daadwerkelijk asocialen zijn en die Nederland proberen te vangen in hun status quo. Vandaar dat het de hoogste tijd is voor Het Hufter Manifest. Laat ons dingen rechtzetten.Hufters zijn mensen die zich niet houden aan de normen die de fatsoenterroristen hebben opgesteld. Fatsoensterroristen zijn idealisten die geloven in een ethisch krappe samenleving, waarin er sprake is van status quo op alle vlakken. Dit noemen we ook wel kortzichtige tunnelvisie.Hufters voldoen niet aan het door fatsoenrukkers geïdealiseerde wereldbeeld, dat net zoveel kans heeft op bestaan als Midden-Aarde. Hufters stellen onbehoorlijke vragen aan politici, gebruiken scheldwoorden als onrecht aan de kaak gesteld wordt en durven dingen te beweren die niet populair zijn. Tot ergenis van fatsoensterroristen, die alles bij het oude willen houden.Anders gezegd: fatsoensterroristen willen iedereen binnen de hekken van hun moralistische weiland houden, hufters zijn de mensen die over het hek heen springen om de wildernis te verkennen. Om vervolgens terug te komen en de poort open te zetten.Hufters zijn niet van 2010. Mensen spreken al schande over anderen vanaf het moment dat de eerste holbewoner een stenen bijl ging gebruiken bij de jacht in plaats van de traditionele knuppel. De geschiedenis van onze wereld is de geschiedenis van de hufter. Fatsoensterroristen zijn daarin altijd de figurant die van de zijkant waarschuwt tegen de vooruitgang die de hufter beoogt. Die hel en verdoemenis predikt en God of Godwin er bij sleept om zijn misplaatste standpunt kracht bij te zetten.Zomaar drie van de vele historische voorbeelden: hufter Copernicus. Maakte van de machtige katholieke kerk een stel n00bs door aan te tonen dat de aarde om de zon draaide. Hufter Columbus. Deed Star Trek avant la lettre door te varen waar nooit iemand heen had durven varen. Hufter Darwin. Trok zich niets aan van 1800 jaar religieuze indoctrinatie en baseerde zijn wereldbeeld op wetenschappelijk onderzoek. Allemaal hufters die met de fatsoensterroristen van hun tijd in de clinch lagen.Als het aan de fatsoensterroristen had gelegen, had de mensheid nooit gevlogen. De hufters van vandaag zijn de helden van morgen. Dat is een constatering, geen waardeoordeel.Mensen die “dat is onfatsoenlijk” roepen tegen anderen, zijn een soort van autistisch. Buiten het feit dat ze last hebben van tunnelvisie en het historisch inzicht van een demente ééndagsvlieg met Korsakov. Ze denken nog in termen als ‘links en rechts’ in plaats van een eigen mening te vormen. Een eigen mening is namelijk onfatsoenlijk, want voldoet nooit aan de fatsoensnormen die vooraf zijn opgesteld. Dit zullen ze passioneel betogen met de cirkelredenatie van een F5 tornado. En ze zuigen net zo hard.Fatsoenterroristen voelen zich op hun best als ze zich hartstochtelijk beledigd kunnen voelen namens een groep mensen waar zij niet bij horen. “Ik heb zelf geen rood haar, maar ik vind het onfatsoenlijk dat je zegt dat roodharige mensen geen ziel hebben! Zulke opmerkingen raken me in mijn hart!” Dat soort. Niet alleen omdat ze vinden dat het fatsoenlijk is om voor iedereen op te komen, maar ook omdat ze oprecht menen dat beledigde groeperingen de weerstand hebben van een AIDS-patiënt met longemfyseem.De fatsoensterroristen zijn als de kolonist die bepaalt wat goed is voor de inboorlingen, dictatoriaal hun normen opleggend aan iedereen die per ongeluk luistert. Of niet luistert. Dan schreeuwen ze gewoon wat harder. Kortzichtig en met een bord voor de kop. Het is een kudde koeien die MAGNIET! loeien naar de uitgebroken koe, terwijl ze zich protestloos naar het slachthuis laten leiden. In naam der fatsoen. Fatsoen is de kanker van de samenleving.Verhuftering is goed. Verhuftering is vooruitgang. Verhuftering is het hebben van een eigen mening. Verhuftering is The Beatles oprichten en haar tot over de oren laten groeien. Verhuftering is de minirok uitvinden. Verhuftering is baas zijn in eigen onderbuik. Verhuftering is zeggen wat je vindt omdat je leeft in een land waarin dat kan en mag. Verhuftering is je niets aan trekken van de kritiek of de complimenten van anderen. Verhuftering is een roadtrip door het land van onbegrensde mogelijkheden. Verhuftering is ontdekken, aantonen en constant de fundamenten van je wereld in twijfel trekken. Verhuftering is onderduikers herbergen. Verhuftering is misstanden aantonen met de subtiliteit van een Nigel de Jong-tackel. Verhuftering is de wildernis intrekken om El Dorado te ontdekken. Verhuftering is zelf denken. Verhuftering is beerputten opentrekken en wijzen op de daar aanwezige skeletten. Verhuftering is je eigen leven leiden. Verhuftering is je eigen regels opstellen. Verhuftering is transparantie. Verhuftering is lenzen dragen als iedereen moeilijke zwarte brillen draagt. Verhuftering is pleiten voor serpetines als iedereen met confetti strooit. Verhuftering is nu.nl lezen als je je op nrc.next dient te abonneren. Verhuftering is vooruitgang. Daarom zijn wij hufters. We kunnen niet anders.De wereld heeft meer hufters nodig. Wees ook een pionier. Wees een hufter.