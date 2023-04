Het klopt:

- We aten vlees en vis, zonder te weten wat erin zat (dioxine, BSE, MKZ) en geloofden de producenten heilig dat het veilig was;

- We nuekten zonder condoom, omdat we dachten dat we toch geen AIDS gingen krijgen, en andere geslachtsziekten waren behandelbaar;

- We nuekten echt nog, ook om kinderen te krijgen;

- We rookten naast sigaretten en sigaren wiet, snoven cocaine en slikten XTC. Al wisten we dat we er dood van konden gaan (Roken is dodelijk stond zelfs op de sigarettenpakjes), we deden het toch!

- We vonden Fortuyn stemmers ook paupers;

- Er was een pedaeupartij in oprichting;

- We hadden als geld een euro, ter vervanging van de gulden, en iedereen wist dat de euro het leven duurder heeft gemaakt, maar de politiek ontkende dit bij hoog en laag, terwijl het bewijs zo duidelijk aanwezig was;

- Je moest betalen voor de WC;

- De langste file ooit gemeten was tot dan toe 925 km;

- Augustus 2006 had de meeste neerslag ooit;

- het gemiddelde intelligentie niveau van Nederland was VMBO 1;

- Polen waren goedkope arbeiders;

- ongeveer 500.000 mensen in Nederland sprak niet niet of nauwelijks Nederlands, op een bevolking van 16,3 miljoen mensen en voornamelijk in de 4 grote steden;

- In 2005 was 51% van de Rotterdamse bevolking van allochtone afkomst;

- We wisten dat fossiele brandstoffen bijdroegen aan het broeikaseffect, en nog reden we in grote SUV's met een verbruik van 1 op 3, omdat dat status gaf;

- We voerden oorlogen om goedkope olie;

- Honger in de wereld kon opgelost worden, maar we hadden de regimes in Afrika en Azië, die het volk lieten verhongeren, nodig om die mensen verder uit te buiten en zo goedkope producten te laten leveren;

- Kindertjes in India maakten onder erbarmelijke omstandigeheden voor een hongerloontje producten voor Ikea, Nike en Hema, die voor het 10-voudige van de kostprijs werden doorverkocht;

- Wij kochten die spullen nog ook, omdat het status gaf;

- Gelovigen, of ze nou Gristen of Hakbar waren, waren uberhaupt niet tolerant en waren net zo fanatiek;